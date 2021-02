Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich zeigte sich der Mann geständig: «Ich ekle mich selber und es tut mir leid.» Es sei nicht nachvollziehbar, was er gemacht habe. Aber: «Ich bin nicht pädophil, das hat mir auch der Psychiater attestiert.» Auf die Frage des Richters, warum es dann zu den sexuellen Übergriffen gekommen sei, antwortete er: «Es waren die Drogen, im klaren Zustand wäre das nicht passiert.» Er habe in jener Zeit von morgens bis abends gekifft und sei dauernd in einem benebelten Zustand gewesen.