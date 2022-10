Fussball-Traumpaar : «Er hat einen Riesigen» – Victoria Beckham packt über Ehemann David aus

Nur rosarot ist im Bett der beiden dennoch nicht alles. So verriet der Besitzer von Inter Miami zuletzt, dass seine Ehefrau ihm öfters schlaflose Nächte bereite.

Er nervt sich derweil manchmal an ihr.

Seit mehr als 20 Jahren sind Victoria und David Beckham mittlerweile verheiratet. Sie gelten seither als eines der glamourösten Promi-Traumpaare. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder grossgezogen und wirken verliebt wie am ersten Tag.

Nachdem in der letzten Woche Pilar Rubio sehr offen über das Sexleben mit Sergio Ramos sprach und verriet: «Wir treiben es jeden Tag. Ausser, wenn ich in Madrid bin, natürlich», verrät nun Victoria Beckham schlüpfrige Details über das Liebesleben mit dem Ex-Fussball-Star.

In einem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin «Allure» sagt die 48-Jährige: «Ich bin stolz, dass wir noch immer ein gutes Sexleben haben. Davids Proportionen stimmen …» Damit spricht sie die Intimregion ihres Mannes an.

Diese Sache nervt David Beckham

Der mittlerweile 47-Jährige galt schon während seiner aktiven Kicker-Zeit als Sexsymbol, zeigte in Werbeauftritten gerne viel Haut – oftmals posierte er auch in knapper Unterwäsche. Dazu meint Victoria Beckham: «Er hat einen Riesigen. Man könnte fast von einem Traktor-Auspuff sprechen. Ihr könnt es in den Werbungen sehen. Das ist alles seines.» Weiter betont sie, dass er nie etwas ausgestopft habe.