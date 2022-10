Pratteln BL: Er hat es einmal zu viel versucht

Nach dem dritten Überfall klickten die Handschellen. Die Baselbieter Polizei verhaftete am Donnerstag in Pratteln einen Tankstellenräuber.

Am Donnerstagabend wurde die Baselbieter Polizei alarmiert, nachdem in Pratteln an der Hohenrainstrasse ein Spar-Tankstellenshop überfallen worden war. Der Täter habe die Filiale gegen 19.45 Uhr betreten und sei «zielstrebig» zur Verkäuferin gelaufen, habe diese mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Danach verliess der Täter den Shop mit mehreren Hundert Franken Bargeld.

Der Festgenommene soll schon am Montag vor einer Woche einen anderen Tankstellenshop an der Hohenrainstrasse in Pratteln überfallen haben und eine Woche zuvor eine Tankstelle an der Reinacherstrasse in Basel. Bei beiden Überfällen trug er einen roten Pullover, schwarze Trainerhosen, einen Fischerhut sowie eine Hygienemaske und Sonnenbrille. Ob er auch am Donnerstagabend wieder im gleichen Tenue unterwegs war, ist unklar. Die Polizei machte auf Nachfrage keine Angaben zum Signalement des Täters.