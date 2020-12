Sie waren unterwegs an eine Hochzeit, er und seine Brüder und Schwestern, am Steuer die Mutter. Dann verlor sie die Kontrolle über das Auto, es kam zum Unfall. «Mein älterer Bruder verlor eines seiner Beine, ich beide», erinnert sich Edgard John-Augustin. Glücklicherweise kam ein Mann zur Unfallstelle, nahm John-Augustin und seinen Bruder in sein Auto und fuhr sie ins Spital. «Er rettete unser Leben», sagt der 35-Jährige. Und er fügte gegenüber «SunSport» an: «Wir haben wahrscheinlich sein Auto mit unserem Blut ruiniert.»