Zivilprozess gegen Trump: Autorin Carroll bekräftigt Vergewaltigungsvorwurf vor Gericht

Der ehemalige US-Präsident soll Autorin und Journalistin E. Jean Carroll Mitte der 90er-Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt haben.

Carroll hatte den Vergewaltigungsvorwurf erstmals 2019 öffentlich gemacht, als Trump US-Präsident war. Passiert sei es Mitte der 90er-Jahre in New York.

Die US-Journalistin und Autorin E. Jean Carroll hat bei einem Zivilprozess in New York ihren Vorwurf der Vergewaltigung gegen Ex-Präsident Donald Trump bekräftigt. «Ich bin hier, weil Donald Trump mich vergewaltigt hat», sagte die 79-Jährige am Mittwoch vor einem Bundesgericht in Manhattan. Carroll schilderte vor den Geschworenen, wie sie Trump Mitte der 90er-Jahre im New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman getroffen habe.