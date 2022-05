Friltschen TG: Bekifft Auto überholt und in Fussgänger gekracht – Landesverweis gefordert

Am Montag musste sich der Mann vor dem Bezirksgericht in Weinfelden TG verantworten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten sowie einen Landesverweis von zehn Jahren.

Beschuldigter ringt um Fassung

Überholmanöver war «russisches Roulette»

Für den Staatsanwalt ist der Fall klar. «Es war nicht ein Unfall. Er hat in einem völligen Drogenrausch getötet, als er in einer unübersichtlichen Kurve überholen wollte», sagt er in seinem Plädoyer. Er hätte davon ausgehen müssen, dass sich vor ihm ein Hindernis befindet, und er habe mit seinem Manöver Todesopfer in Kauf genommen. «Das Überholen war mehr als nur russisches Roulette», so der Staatsanwalt, der einen Schuldspruch unter anderem wegen eventualvorsätzlicher Tötung forderte.