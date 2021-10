Zwischenfall mit der «UÇK»-Jacke - «Er hat kein Interesse, dass Sport für Politik-Propaganda missbraucht wird»

Hier ist die Szene zu sehen, in der ein Unbekannter Shaqiri die Jacke mit dem Logo der ehemaligen paramilitärischen Organisation «UÇK» überstreifte. RSI

Darum gehts Die Schweiz gewann in der WM-Quali 2:0 gegen Nordirland.

Nach dem Spiel streifte ein Unbekannter dem Nati-Star eine Jacke mit dem Logo der ehemaligen paramilitärischen Organisation «UÇK» über.

Nun äusserten sich SFV-Verantwortliche zur Causa.

Es war eine der ersten Fragen, die Nati-Coach Murat Yakin beantworten musste. Sie betraf den irritierenden Vorfall vom Samstagabend. Nach dem Nati-Sieg gegen Nordirland bekam Xherdan Shaqiri beim Interview mit dem Tessiner Sender RSI von einem Unbekannten eine Jacke übergezogen. Darauf war das Logo der ehemaligen paramilitärischen Organisation «UÇK» zu sehen. Der Lyon-Star reagierte vorbildlich, zog die Jacke schnell ab und wendete sich wieder dem Interview zu.

An der Nati-PK vor dem Spiel gegen Litauen meinte Nati-Coach Yakin: «Dazu kann ich nicht viel sagen. Wir konzentrieren uns auf das Spiel vom Dienstag.» Adrian Arnold, Mediensprecher des SFV, gab folgendes Statement ab: «Xherdan ist ein sehr erfahrenen Spieler. Er weiss, wie er sich in solchen Situationen verhalten muss. Er oder auch alle anderen Spieler haben kein Interesse, dass der Sport für politische Propaganda missbraucht wird.»

Serbischer Boulevard schäumt

Ob die Worte die serbischen Fans und Medien sowie Verantwortlichen beruhigen? Davon ist nicht auszugehen. Besonders am Sonntag schäumten etwa die serbischen Medien. Die Boulevardzeitung «Kurir» sprach von einem «Skandal» und stellte die Frage, wie lange die Fussballverbände «diesen Quatsch» noch tolerieren würden.

Im Artikel war die Kritik scharf, von einer Abscheulichkeit war die Rede. «Offensichtlich ist dies ein Missbrauch, eine dicke Einmischung der Politik in den Sport», kommentierte das Blatt. In einem anderen Artikel schrieb das Medium: «Obwohl er serbischen Ärzten alles verdankt, nutzt der undankbare Shaqiri jede Gelegenheit, um Serben zu provozieren.» Und: «Er hasst alles, was serbisch ist, und wenn unsere Ärzte nicht wären, würde Shaqiri nicht nur keinen Fussball spielen, sondern er hätte nicht einmal ein normales Leben.»

Und auch der serbische Fussballverband war stocksauer. Laut Generalsekretär Jovan Surbatovic arbeite man an einem Protestbrief an die Fifa. «Wir fordern eine dringende Reaktion und strengste Sanktionen gegen Shaqiri wegen der Förderung der kriminellen Terrororganisation ‹UÇK› während Äusserungen vor den Medien», hiess es am Sonntag in einem Communiqué.

Das ist die «UÇK» Doch was ist die «Ushtria Çlirimtare e Kosovës» überhaupt? Die «UÇK» war in den 1990er-Jahren eine paramilitärische Organisation, die für die Unabhängigkeit des Kosovo kämpfte. Die Bürgerkriegsmiliz galt zeitweise in mehreren Ländern – so etwa in Serbien – als Terrororganisation, die sich nach Ende des Kosovo-Krieges auf Druck der Nato und der Uno auflöste.

SFV nimmt Xherdan Shaqiri in Schutz

Wie kam der Mann aber überhaupt aufs Spielfeld? Wie kam er so völlig unbedrängt an den Nati-Star heran? Auf Anfrage von 20 Minuten will sich Servette nicht zum Vorfall äussern. Da das Nati-Spiel in Genf stattfand, war der Genfer Club für die Sicherheit zuständig. Gegenüber dem «Blick» äusserte sich Jean-Marc Guinchard, Präsident der Fondation des Stade de Genève. Sicherheitsmassnahmen seien streng, meinte Guinchard, der selbst nicht im Stadion war. «Auch beim Einlass – sowohl bei den Ultras – als auch bei den herkömmlichen Fans gibt es scharfe Massnahmen.» Nicht einmal er habe Zugang zum Feld.

Der Schweizerische Fussballverband nahm Shaqiri bereits am Sonntag in Schutz. «Es ist inakzeptabel, dass Personen Fussballstadien, und in diesem Fall das Interview eines Spielers nach einem Spiel, für politische Propaganda missbrauchen wollen», schrieb der SFV in einer Mitteilung. Shaqiri habe in dieser Situation vorbildlich reagiert. «Die fehlbare Person wurde von der Polizei einvernommen und es wurde unmittelbar ein Stadionverbot gegen diese Person ausgesprochen», so der Verband weiter.