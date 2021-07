Dominic Cummings wollte Boris Johnson aus dem Amt entfernen

Dominic Cummings : «Er hat keinen Plan» – Ex-Chefberater wollte Boris Johnson aus Amt entfernen

Er galt als zweitmächtigster Mann Grossbritanniens und die rechte Hand von Premier Boris Johnson. Ende 2020 folgte der Bruch. Nun schiesst Dominic Cummings scharf gegen Johnson.

Der ehemalige Chefberater Boris Johnsons, Dominic Cummings, wollte den britischen Premierminister «innerhalb von Tagen» nach dessen Wahlsieg durch einen anderen Politiker ersetzen. Das sagte Cummings in einem BBC-Interview, das am Dienstag in Auszügen gezeigt wurde.