Grenchen SO – «Er hat mein Haus gefilmt» – Mann beobachtet potenziellen Einbrecher

Ein News-Scout machte am Donnerstag in Grenchen eine verdächtige Beobachtung: Eine Person ging an seinem Haus vorbei, blieb stehen und machte Aufnahmen: «Der Mann hat sein Handy in die Hand genommen und unser Haus fotografiert. Er hat das genau aus dem Blickwinkel getan, von dem aus Eingang und Einfahrt zur Garage gut sichtbar waren.»