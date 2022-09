Toter in Winznau SO : «Er hat meiner Hündin immer von seinem Gipfeli gegeben»

D.S.* wurde tot am Aareufer in Winznau aufgefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus. Freunde des Verstorbenen sind fassungslos.

Darum gehts Am Aareufer in Winznau wurde letzten Donnerstag ein toter Mann (60) aufgefunden.

Es handelt sich um D.S.*, der bei einem örtlichen Bestattungsunternehmen arbeitete.

Es wird von einem Gewaltdelikt ausgegangen. Ein 26-jähriger Verdächtiger sitzt bereits in Haft.

Freunde des Opfers sind fassungslos über die Tat.

Am Aareufer in Winznau wurde am vergangenen Donnerstag eine leblose Person gefunden. Der 60-jährige Mann wurde Opfer eines Gewaltdelikts, wie die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Sie konnte in der Zwischenzeit einen Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Schweizer, festnehmen. Er befindet sich derzeit in Haft. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei dem Verstorbenen um D.S.*, der in Winznau wohnte und für ein nahe gelegenes Bestattungsunternehmen tätig war.

Die Nachricht über seinen Tod hat Freunde und Bekannte erschüttert. S. habe jeden Morgen an der Tankstelle ein Kafi und zwei Gipfeli bestellt, weiss ein Hundehalter, den 20 Minuten am Montagmorgen auf seinem Spaziergang trifft. «Meiner Hündin hat er immer von den Gipfeli gegeben. Er war ein feiner Kerl, so etwas hat er kurz vor seiner Pensionierung nicht verdient», sagt der Mann, der wie das Opfer 60 Jahre alt ist und seit über 20 Jahren in Winznau lebt.

Wenig später gesellt sich ein weiterer Spaziergänger hinzu. Auch er habe den Verstorbenen gut gekannt, wie er sagt. Er könne sich nicht vorstellen, warum jemand S. etwas zuleide tun sollte: «Er war immer nett und zuvorkommend, hätte nie jemandem ein Haar gekrümmt.»

Säckli mit Marihuana gefunden

Über die Hintergründe der Tat ist bislang nichts bekannt. Ein Anwohner berichtet, er habe am Donnerstagmorgen mit der Frau gesprochen, welche die Polizei verständigt hatte. Sie und andere Passanten hätten ein Handy auf der Bank gefunden sowie ein Robidog-Säckchen gefüllt mit Hanf. «Sie wollten das Handy zum Fundbüro bringen, doch dann klingelte es und die Frau nahm den Anruf entgegen», so der Anwohner. Am Telefon sei der Arbeitgeber von S. gewesen, der sich nach dem Verbleib von S. erkundigte, da dieser nicht zur Arbeit erschienen sei. Nach dem Anruf hätten sich die Passanten entschieden, die Polizei zu verständigen.

Am Tag darauf sei die Polizei mit einem Boot in der Aare unterwegs gewesen. Der Anwohner findet es jedoch seltsam, dass die Polizei von einem Rucksack in Bellach spricht. Er vermutet, dass es sich um den Rucksack des Opfers handelt: «Er hatte immer einen Rucksack an, wenn ich ihn sah.»

*Name der Redaktion bekannt

