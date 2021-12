3 mit Sex - «Er hat mich auf der Waschmaschine vernascht»

1 / 4 An einer WG-Party landet Ella in der Waschküche, wo sie mit Junos Mitbewohner Kim Sex hat. Illu: Anna Deér Ella Sie ist Single mit wechselnden Liebschaften. Verliebt sich wahllos. Sucht Mr. Right und vertreibt sich die Zeit mit amourösen Fettnäpfchen und seltsamen Begegnungen zwischen feuchten Laken. Illu: Anna Deér Bruce Er ist ein bekannter Musiker, gilt als heterosexuell. Bruce wird auf der Strasse erkannt und empfängt Journalistinnen und Journalisten für Homestorys. Er datet öfter Männer als Frauen und muss aufpassen, dass ihn seine Groupies nicht ertappen. Illu: Anna Deér

Darum gehts Ella ist an Junos WG-Party.

Sie nervt sich grauenhaft über Karens Gehabe und trifft auf dem Weg nach draussen auf Junos Mitbewohner Kim.

Zwischen den beiden funkt es.

Die beiden knutschen immer wilder – bis sie in der Waschküche landen.

Auf der Waschmaschine haben sie Sex.

Sex im Flugzeug, in der Umkleidekabine oder im Whirlpool: Es gibt ja so ein paar Sex-Spots, die dürfen in keinem Drittliga-Rammelfilmchen fehlen. Auch die Waschmaschine und der Gynäkologiestuhl gehören zu den viel genutzten Porno-Props, glaub ich. So wirklich heimisch bin ich in der Pornowelt ja nie geworden. Vielleicht auch einfach deshalb, weil jedesmal, bevor ich allzu sehr horny-verzweifelt-einsam war, mir irgendwo ein sympathischer Penis über den Weg stolperte. Jaja, Stadt der random netten, harten Dinger. Menschlich nah ist man sich deswegen nicht. Darum hab ich ja eigentlich abgeschlossen mit diesen One-Night-Stands. Ich suche Mr. Right, schon eine Weile übrigens, weil ich es ernst meine mit der Liebe.

«Sorry, aber wer trägt heutzutage noch Push-ups?»

Ich war also an der WG-Party bei Juno, und Karen war auch da. Ich hab sie gesehen und hätte ihr in den Ausschnitt kotzen können. Sorry, aber wer trägt heutzutage noch Push-ups? Steh doch zu deinen Brüsten, Karen, auch wenn sie hängen oder klein sind. Steht Fritz wirklich auf so Luftkissenhydraulik? Oder warum in alles in der Welt hat er mit dir geschlafen?

Ich hab versucht, normal mit Karen ein paar Worte zu wechseln, man sollte sich Frauen-Freundschaften nicht von Männern, Fettnäpfchen und Alkohol kaputt machen lassen. Dazu habt ihr mir ja auch geraten, liebe Leserinnen. Danke, an dieser Stelle, für eure Nachrichten. Sie bedeuten mir schaurig viel!

Nach ein paar Minuten Smalltalk mit Karen aber habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich bin ungerecht, ich weiss. Ihre Brüste, ihr Parfüm, ihr Blabla, alles war zu viel. Ich hab gesagt, ich müsse zum Kiosk, Mate und Wodka und Salzstengeli tanken.

«Kim hob mich auf die Waschmaschine und mein Röcklein hoch»

Und dann gings recht schnell: Junos Mitbewohner Kim, der auch auf der Party war, verliess gleichzeitig mit mir die Wohnung, weil er Zigis brauchte. Im Treppenhaus stolperte er, landete halb auf mir und von da an wars irgendwie klar. Arm in Arm liefen wir zum Kiosk und lachten über ein paar Massnahmengegner*innen mit Kuhglocken, die auf dem Rückweg von einer Demo waren und ideenlos rumbimmelten. Zurück im Treppenhaus knutschten wir, immer wilder. Treppe um Treppe näherten wir uns der Wohnung, er hatte seine Hand schon unter meinem Rock und ich meine in seiner Hose und wir wollten beide nur noch eines. «In meinem Zimmer ist der Karaoke-Floor», sagte Kim, «da können wir nicht rein.» F****! «Ich weiss aber einen Ort, da ist niemand um diese Zeit», meinte er. Wir flogen die drei Stockwerke wieder runter und Kim schubsknutschte mich in die Waschküche. 18 Minuten sollte es laut Display-Anzeige noch gehen, bis Irgendjemandes 60-Grad-Buntwäsche fertig war. «Das reicht», meinte Kim, hob mich auf die Maschine und mein Röcklein hoch. Freundinnen, Freunde: Das war sooo heiss. Die Vibration unter mir, diese typische Waschküchenwärme, die Spannung, ob nicht vielleicht doch jeden Moment jemand reinplatzt, dazu Kims Bewegungen, Hände und Küsse auf und in mir.

Was in den Pornos nie vorkommt: Die speziellen Sex-Spots sind immer sehr erregend, aber die Bequemlichkeit eines Bettes bleibt unerreicht. Auf Zehenspitzen und sich irgendwo festklammernd schwebt man zwischen Bandscheibenvorfall und Orgasmus. Kim wenigstens gelang es, zu kommen. 13 Minuten zeigte das Display da noch an und meine Knochen dankten. Ich hatte zwar keinen Höhepunkt, aber ich hatte Spass. Den ganzen Abend knutschte ich immer wieder mit Kim. Und irgendwann tanzte ich mit Karen. Ich war befreit.

