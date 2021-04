Der Sexpert-Tipp

Bei dieser Story kommen sicher bei vielen Erinnerungen vom ersten Verli e btsein hoch – bei den meisten hoffentlich verbunden mit einem Schmunzeln im Gesicht. Das erste Verliebtsein ist etwas ganz B esonderes. In der Pubertät ist e s aber auch mit einigen Tücken verbunden. Während der Teenagerjahre findet nämlich eine « Verschlankung » des Gehirns statt. Dieser Prozess beginnt am Hinterkopf mit etwa elf Jahren und setzt sich von dort aus nach vorne fort und endet mit etwa 20 Jahren beim Frontallap p en. Dieser Teil ist verantwortlich für die Regulierung der Aufmerksamkeit, die Kontrolle von Impulsen, für Planung und zielgerichtetes Handeln. Daher ist das Gefühl des Verliebtseins in dieser Zeit auch so intensiv und es ist daher auch schwierig , die Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu richten oder gewisse Impulse zu unterdrücken. Das heisst , vor lauter Verliebtheit vergisst man wichtige Dinge, kann sich nicht mehr konzentrieren und ist sich der möglichen Konsequenzen auch nicht bewusst. Das kann d ann recht schwierig sein. Das Sc höne daran ist, dass man in der Zukunft, wie Emi , einmal schmunzelnd an dieses überwältigende Gefühl zurück denken wird . Geniesst also den Frühling in vollen Zügen mit Liebe, Schmetterlingen und Sonnenschein.