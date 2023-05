Tanja May: «Til Schweiger hat mich öffentlich beschimpft»

1 / 6 Er gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern: Jetzt gerät Til Schweiger wegen zahlreicher happiger Vorwürfe in Bedrängnis. Getty Images for ZFF Wiederholt soll er betrunken an Filmsets erschienen sein und sich gegenüber Mitarbeitenden despektierlich und auch gewalttätig verhalten haben. IMAGO/SKATA Dies berichten mehrere Angestellte gegenüber dem «Spiegel». IMAGO/Revierfoto

Darum gehts Ein Artikel des «Spiegels» hat eine Debatte über Missstände in der Filmindustrie losgetreten.

Namentlich soll sich Til Schweiger gegenüber Mitarbeitenden ausfällig verhalten haben.

Nun schildert auch «Bild»-Unterhaltungschefin und Reporterin Tanja May schlechte Erfahrungen mit dem Schauspieler und Filmproduzenten.

Es sind happige Vorwürfe, die gegen Til Schweiger (59) erhoben werden. Der Schauspieler soll wiederholt Crewmitglieder am Filmset von «Manta Manta 2» schikaniert und beleidigt haben. Mehr noch: Er soll einem Mann ins Gesicht geschlagen haben und öfters betrunken zum Dreh gekommen sein, wie mehrere seiner Mitarbeitenden gegenüber dem «Spiegel» schildern.

Nun erzählt auch «Bild»-Unterhaltungschefin Tanja May von ihren Erfahrungen mit dem Filmstar. 2018 kam es zu einem Streit zwischen Radprofi Jan Ullrich und Til Schweiger auf Mallorca, über den sie berichtet hatte. «Til Schweiger hat das gar nicht gepasst und er hat mich dann öffentlich beleidigt», so May im «Bild»-Format «Zuckerbrot und Peitsche». Schweiger soll sie in einem Post abgekürzt als Schl**** bezeichnet und dazu noch ein paar «unschöne Sätze» geschrieben haben.

«Am nächsten Tag hat sich dann seine Anwältin bei mir gemeldet und sich bei mir für ihn entschuldigt», fügt May an. Weiter schildert sie, dass auch andere Personen, die mit Schweiger zu tun hätten, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Er stehe unter Alkohol, werde dann ausfällig und am nächsten Tag folgt die Entschuldigung.

Schweigers Alkoholismus ist schon länger Thema

Videos von Anfang April, auf denen Til Schweiger lallend sein neues «Manta-Manta»-Projekt gerühmt haben soll, seien von den Social-Media-Plattformen gelöscht worden. Schweiger soll gesagt haben, dass er jetzt gerade etwas feiert und darum drei Nächte nicht mehr geschlafen habe.

Sein exzessiver Alkoholkonsum soll seinem nahen Umfeld schon länger Sorgen bereiten. Auch die Ausraster bei Dreharbeiten beschränken sich offenbar nicht nur auf die Produktion von «Manta Manta 2». Eine Schauspielerin, die, wie viele der Zeugen in der Causa Schweiger, anonym bleiben möchte, berichtet von ähnlichen Missständen. Am Set von «Lieber Kurt» soll der 59-Jährige «ständig ausgerastet» sein, wenn ihm etwas nicht schnell genug ging oder ihm nicht gefallen habe. Sie beschreibt dem «Spiegel» die Situation am Set als eine «Wolke aus Angst» in der sich niemand «getraute zu atmen».

Anwältin und Constantin-Film dementieren Vorwürfe

Schauspielerin Nora Tschirner, die mit Schweiger in den Filmen «Keinohrhasen» und «Zweiohrküken» zu sehen ist, äusserte sich ebenfalls über die Zustände in der Filmindustrie. Zwar greift sie Schweiger nicht direkt an, sagt aber, dass aus ihrer Sicht vieles, was im «Spiegel» geschrieben wurde, stimmt.

Til Schweiger selbst schweigt bislang zu den Vorwürfen. Seine Anwältin gab folgendes Statement ab: «Ein Teil der Sachverhalte sind meinem Mandanten nicht bekannt, ein anderer unterstellt angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat.» Der «Spiegel» sei nicht richtig informiert worden. Auch Constantin-Film stellt sich hinter seinen Star. «Die gegen Til Schweiger erhobenen Vorwürfe sind überwiegend unvollständig und verzerrend. Teilweise auch einfach schlicht falsch.»

Am Samstagmorgen soll Schweiger überraschend von Hamburg nach Mallorca gereist sein, wo er einen Zweitwohnsitz hat, wie «Bild» schreibt. Eine Quelle meinte gegenüber der Zeitung: «Er steckt halt mal wieder den Kopf in den Sand.»