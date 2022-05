Strafgericht BS: «Er hat mir sicher 50 Mal an den Busen gefasst, es war einfach normal»

Der Mann (42), der immer noch in derselben Position in besagter Firma arbeitet, wurde schuldig gesprochen und zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

Die drei Opfer schilderten am Montagmorgen ein Bild eines absolut toxischen, chauvinistischen Arbeitsortes. Im Betrieb fielen sexistische Sprüche. Es sei zudem üblich gewesen, Frauen nachzupfeifen und sie per se nicht beim Namen zu nennen: Stattdessen waren sie Prinzessinnen oder Schnecken.

Eines der Opfer hat sich mittlerweile in eine therapeutische Behandlung begeben. Zwei der jungen Frauen haben noch während der Lehre den Betrieb gewechselt, zwei arbeiten mittlerweile nicht mehr als Malerin. Weil die Übergriffe Narben hinterlassen hätten und die sexuelle Belästigung während der Ausbildung ihnen die Freude am Handwerk genommen hat, sagten sie während der Befragung am Basler Strafgericht aus. «Wenn ich das Auto meines Ausbildungsbetriebs sehe, wird mir heute noch körperlich schlecht», äusserte sich die Einzige, die noch auf dem Beruf arbeitet.

Übergriffe waren in der Firma kein Geheimnis

Zu wissen, dass die Übergriffe im Betrieb kein Geheimnis waren und teilweise auch im Beisein anderer Handwerker-Kollegen stattfanden, sei erdrückend gewesen, schildert eine der drei jungen Frauen während sie mit den Tränen kämpft. Kein Arbeitstag verging ohne Angst. Sie habe sich «alleine und unterdrückt» gefühlt. Eine andere Frau sagte über den Moment der Übergriffe und wieso sie lange keine Hilfe gesucht hat: «Man ist so erstarrt in diesem Moment.» Einmal habe sie ihm die Hand weggeschlagen, gehindert habe ihn das nicht. «Er hat mir sicher 50 Mal an den Busen gefasst. Es war einfach normal», so die Frau.