Der Sexpert-Tipp

« Das Flirten und S pielen mit dem Feuer lässt alles offen, doch irgendwann kommt der Punkt , an dem man sich selber fragt : ‹W as will ich eigentlich und was will die andere Person von mir ?› An diesem Punkt ist es ganz wichtig , ehrlich zu sein – damit sich die andere Person nicht falsche Hoffnungen macht oder die eigenen Gefühle oder die des Gegenübers nicht verletzt werden. Niemand möchte gern « warmgehalten » werden oder als Lückenbüsser dienen. Deshalb ist es wichtig , sich die eigene Wertschätzung zu geben und – wie Emi – klar zu sagen, dass man diese Situation so nicht mehr möchte. » *Corinne Rietmann ist Fachperson sexuelle Gesundheit und Projektleitern Bildung und Prävention bei GummiLove.