Siegreicher Goalie

Er hat nur sieben Spiele absolviert, aber zwei Meistertitel damit gewonnen

Keeper Alphonse Aréola spielte in dieser Saison für Paris Saint-Germain und Real Madrid. Beide Teams wurden Meister und der Franzose trug seinen Teil dazu bei.

Der 27-jährige Aréola kam aber nur spärlich zum Einsatz. In der Meisterschaft waren es insgesamt 630 Spielminuten.

Zugegeben, der Name Alphonse Aréola ist wohl nur eingefleischten Fussballfans ein Begriff. Der Franzose, der auch die philippinische Staatsbürgerschaft besitzt, hat mit seinen 27 Jahren allerdings schon einiges in seiner Karriere erlebt: In Paris geboren, durchlief er bei PSG die Juniorenstationen und wurde Profi, danach wurde er nach Lens, Bastia und Villarreal ausgeliehen.