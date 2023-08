Solothurn: Das sagen Augenzeugen zum Tötungsdelikt

Am Kreuzackerquai in Solothurn wurde am späten Dienstagabend ein 33-jähriger Eritreer erstochen.

Am Kreuzackerquai in Solothurn kam es am 1. August kurz vor Mitternacht zu einer blutigen Auseinandersetzung: Ein 23-jähriger Eritreer stach mit einem Messer auf einen 33-jährigen Landsmann ein. Das Opfer erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter festnehmen.