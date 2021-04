Das Kantonsgericht St. Gallen bestätigte damit die entsprechenden Entscheide des Kreisgerichts Toggenburg, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag heisst.

Gemäss Anklage der Staatsanwaltschaft soll der Haupttäter am 9. September 2015 in Ganterschwil auf den Lebenspartner seiner Bekannten und zeitweiligen Freundin geschossen, mit einem Messer eingestochen und diesen tödlich verletzt haben. Mit neun Pistolen-Kugeln wollte er ihn töten, getroffen wurde das Opfer von zwei Kugeln. Als er am Boden lag, griff der Täter zum Messer. Die Partnerin musste alles mitansehen. Mit der Tat habe er einen lästigen Nebenbuhler loswerden wollen. Er selbst wollte die Frau nämlich möglichst schnell heiraten, weil er zu jenem Zeitpunkt keine gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz hatte.