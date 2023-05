Vorstellungsgespräch: Kandidat scheitert am Empfang

Dabei zeigt ein Beispiel, das derzeit auf Reddit kursiert, dass tatsächlich bereits der erste Eindruck nach Betreten des Gebäudes zählen kann. Der Beitrag in der Gruppe «Life Pro Tips» scheint von einem oder einer führenden Angestellten zu stammen. Dort heisst es: «Heute hat ein Kandidat sein Vorstellungsgespräch in den ersten fünf Minuten nach Betreten des Gebäudes vermasselt.»

Die Interaktion mit der «Empfangsdame»

Was der Kandidat nicht bemerkte: Bei der «Empfangsdame» handelte es sich um die Personalchefin. Der Mann wurde danach in den Konferenzraum gerufen und dort wurde ihm erklärt, wie «wert- und respektvoll jede einzelne Person in unserem Team» sei. Aufgrund seiner Interaktion mit der «Empfangsdame» empfand die Personalchefin den Kandidaten als unpassend. «Vielen Dank für Ihre Zeit, aber das Interview ist beendet», hiess es noch, bevor das Vorstellungsgespräch richtig begonnen hatte. «Sei nett zu allen im Gebäude», hiess es am Schluss.