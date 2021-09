«Kurze Interviews mit fiesen Männern» - Er hat Sex auf der Bühne des Zürcher Schauspielhauses

Bei der Inszenierung von «Kurze Interviews mit fiesen Männern» wird in Zürich Live-Sex gezeigt.

Wie die «NZZ am Sonntag» nun berichtet, wurde bei der Erstaufführung am Samstag im Schiffbau tatsächlich Live-Sex gezeigt – wohl eine Weltpremiere.

«Porno zieht an und stösst ab»

«Alles andere wäre feige gewesen», sagt Yana Ross, eine der sieben Hausregisseurinnen am Zürcher Schauspielhaus, zur «NZZ am Sonntag». Porno habe wie kaum etwas anderes die Macht, Menschen anzuziehen und gleichzeitig abzustossen. «Er ist längst zu einem Pop-Genre unserer Kultur geworden», so Ross. «Wir können uns nicht mehr erlauben, die Augen vor ihm zu verschliessen wie vor etwas Schmuddeligem.»