Tödlicher Polizeischuss in Adelboden

«Er hat sich sehr abgeschottet»

Bei einem Polizeieinsatz in Adelboden wurde am Donnerstagabend ein Mann getötet. Den Vorfall haben im Quartier noch nicht alle verdaut. Der Verstorbene hatte sich offenbar stark von seiner Umwelt abgekapselt.

Am Adelbodener Hörnliweg spielte sich am Donnerstagabend ein tödlicher Vorfall ab: Die Polizei wurde zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, in dem ein Bewohner drohte, sich etwas anzutun. Als die Einsatzkräfte das Zimmer betraten, in dem sich der Mann eingesperrt hatte, kam es laut polizeilichen Angaben zu einer «akuten Bedrohungssituation». Eine Dienstwaffe kam zum Einsatz, der Mann wurde getroffen und erlag noch vor Ort seiner Verletzung.