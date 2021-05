Augenzeugin berichtet von Festnahme : «Er hat sich umgedreht und gesagt, ihm drohe die Todesstrafe»

Mit mehreren Stunden Verspätung ist die in Minsk zur Notlandung gezwungene Ryanair-Maschine in Litauen gelandet. Unterstützer des festgenommen belarussischen Oppositionellen haben sie in Empfang genommen.

1 / 3 «Wo ist Roman?!» Damit ist der in Minsk festgenommene belarussische Oppositionelle Roman Protasewitsch gemeint. Dieser musste in Minsk das Flugzeug verlassen, erst dann konnte die Maschine nach Litauen weiterfliegen. (23. Mai 2021) AFP Die Maschine landete nach mehrstündiger Verspätung an seinem Bestimmungsort in Vilnius. (23. Mai 2021) AFP Der Ryanair-Flug FR4978 wurde davor zur Landung in Minsk gezwungen. AFP

«Ryanair, wo ist Roman?!» Damit begrüssten Unterstützer des belarussischen Exil-Oppositionellen Roman Protasewitsch die Ryanair-Maschine in Vilnius. Allerdings ohne Protasewitsch an Bord. Dieser war nach einer erzwungenen Zwischenlandung der Passagiermaschine in Minsk verhaftet worden.

Mit einigen Stunden Verspätung erreichte die Maschine am Sonntagabend ihren Zielflughafen in Litauen. Protasewitsch habe vermutet, dass das Flugzeug seinetwegen zwischenlanden musste, sagten mehrere Fluggäste einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP.

«Er geriet in Panik und sagte, dass dies seinetwegen sei», sagte die 40-jährige Passagierin Monika Simkiene nach der Landung. «Er hat sich einfach zu den Leuten umgedreht und gesagt, dass ihm die Todesstrafe droht», fügte sie hinzu. Der Oppositionelle sei plötzlich «sehr ruhig» geworden.

Ein weiterer Passagier, der nur seinen Vornamen Mantas nennen wollte, sagte ebenfalls, dass Protasewitsch zunächst sehr nervös gewirkt habe, «aber dann, als er verstand, dass er nichts daran ändern kann, beruhigte er sich und akzeptierte es».

Kampfjet zwang Maschine zur Notlandung

Die Ryanair-Maschine hatte sich am Sonntag auf einem Flug von Athen nach Vilnius befunden, als sie von einem belarussischen Kampfjet zur Notlandung gezwungen wurde. Am Flughafen von Minsk wurde dann der Regierungskritiker und ehemalige Chefredakteur des Oppositionskanals Nexta, Protasewitsch, festgenommen, wie Nexta berichtete. Das staatliche Fernsehen bestätigte die Festnahme.

Nach Angaben der belarussischen Behörden wich die Maschine auf dem Weg nach Litauen wegen einer «Bombendrohung» von ihrem Kurs ab. Die belarussische Präsidentschaft bestätigte, dass auf Anweisung von Lukaschenko ein Kampfflugzeug vom Typ MiG-29 aufgestiegen sei, um das Flugzeug abzufangen.

Über Nexta waren nach der von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl in Belarus im vergangenen August hunderttausende Demonstranten mobilisiert worden. Die monatelang andauernden Proteste hatten sich später abgeschwächt.