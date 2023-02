Lohndumping: 4-Franken-Lohn-Chef nun vor Gericht

An zwei Tagen wird am Bezirksgericht Zürich ein Prozess wegen Lohndumpings durchgeführt. Ein 42-Jähriger ist des Menschenhandels angeklagt und soll für 100 Monate ins Gefängnis.

Der 42-jährige Schweizer soll als Geschäftsführer eines Gipserunternehmens ungarische Arbeitskräfte in ihrem Heimatland mit Stundenlöhnen von 16 bis 18 Franken angelockt, in der Schweiz dann nur vier bis neun Franken pro Stunde bezahlt haben. Arbeitskräfte aus dem noch viel ärmeren Moldawien haben laut Anklage Stundenlöhne von 80 Rappen bis 3.50 Franken erhalten – versprochen wurde ihnen ein Monatslohn von 1800 Euro. Die Anwerbung von Arbeitskräften zum Zwecke der Ausbeutung gilt strafrechtlich als Menschenhandel. 20 Minuten hat als erstes Medium im November 2015 darüber berichtet und den Fall ins Rollen gebracht.

Die Bauarbeiter mussten täglich bis zu zehn Stunden arbeiten, am Samstag acht bis neun Stunden. Ihnen blieb kaum Geld für Essen übrig. Sie lebten in einer heruntergekommenen und schimmligen Altbauliegenschaft in Uznach SZ und waren teilweise zu zwölft in einer 7,5-Zimmer-Wohnung untergebracht. Weiter soll der Beschuldigte die Angestellten mit einem Elektroschocker bedroht und sie beschimpft haben. Er stellte ihnen ungenügende Schutzkleidungen zur Verfügung. In der Anklageschrift sind sieben Männer aus Ungarn und 16 Männer aus Moldawien aufgelistet. Tatsächlich soll es sich aber um gegen hundert Personen gehandelt haben. Die Delikte wurden 2012 bis 2016 verübt. Im Februar 2017 wurde der Beschuldigte verhaftet und sass drei Jahre in Untersuchungshaft.

Beschuldigter bleibt dem Prozess fern

Bevor der Prozess begann, stellte der Verteidiger des Beschuldigten – der dem Prozess fernblieb und vom Gericht dispensiert wurde – den Antrag, das Verfahren zu verschieben. «Mein Mandant ist durch den ersten amtlichen Anwalt während fast fünf Jahren ungenügend verteidigt worden.» Aus diesem Grund seien die Einvernahmen nicht verwertbar. Der Verteidiger erwähnte, dass er in seinem Plädoyer einen Freispruch vom Vorwurf des Menschenhandels stellen werde. Nach kurzer Beratung lehnte das Gericht den Antrag ab.

Die Staatsanwältin fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von 100 Monaten und eine unbedingte Geldstrafe von 5400 Franken. Die Anklageschrift umfasst 98 Seiten, die Untersuchung hat 100 Bundesordner gefüllt. Sie zeichnet ein Bild von einem querulatorischen Beschuldigten. Er habe sich in der Untersuchung wie ein trotzendes Kind benommen und die Anwesenden beschimpft, bedroht und diffamiert. «Ich stehe über dem Gesetz», habe er in einem abgehörten Telefongespräch gesagt und «Ich bin der Herrscher der Welt.» Die Staatsanwältin spricht von Allmachtsfantasien. Im Januar 2023 hat der Unternehmer eine E-Mail an die Mitglieder des Zürcher Kantonsrats geschrieben, in dem er die Staatsanwältin und den ersten amtlichen Verteidiger beleidigte.

«Buchstäblich wie Dreck behandelt»

Der Beschuldigte habe die Leute mithilfe von Landsmännern aus Ungarn und Moldawien angelockt, ausgebeutet und sie dann fallen gelassen. So hat er zu seiner Frau gesagt: «Man darf mit dem Dreckspack nicht nett sein.» Man müsse sie «abschwarten». «Er hat sie buchstäblich wie Dreck behandelt», so die Staatsanwältin. Er habe ein undurchsichtiges Firmenkonstrukt in verschiedenen Kantonen gehabt, für die Angestellten keine Sozialversicherungsleistungen bezahlt und keine schriftlichen Arbeitsverträge erstellt.

Selbst habe er keine Steuern bezahlt, sich von den Firmen zahlen lassen und in Saus und Braus gelebt. Sein Ferrari F430 ist von der Staatsanwaltschaft eingezogen worden. Es sei überraschend, wie lange der Beschuldigte so agieren konnte, wundert sich die Staatsanwältin. Eine mögliche Antwort habe der Beschuldigte selbst genannt: «Schreien, toben und nicht bezahlen.»

Der Prozess geht am Nachmittag weiter.