Basel: Er hat Uber-haupt keine Ahnung vom Strassenverkehrsgesetz

Über die Zufahrt Basel-Süd (unten links) fuhr er auf die A2 in Richtung Hagnau. Frühestens bei der Ausfahrt Muttenz Süd nach dem Stadion St. Jakob hätte er die Autobahn wieder verlassen können.

Auf seinem langsamen Elektroroller hat sich ein Uber-Eats-Kurier am Dienstagabend in Basel auf die Autobahn A2 verirrt. Ein News-Scout sah den Kurier gegen 19 Uhr auf der Autobahnzufahrt Basel-Süd, wie er mit 25 km/h und seinem auffälligen Rucksack auf dem Pannenstreifen gemütlich in Richtung Verzweigung Hagnau tuckerte.