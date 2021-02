Am Wochenende kam es am Stadelhofen zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen.

Der 16-Jährige, der am Samstag nach dem Vorfall festgenommen wurde, bestreitet das gegenüber 20 Minuten. Was der Auslöser für den Streit war, kann sich der Teenager nicht erklären. «Vincenzo wollte wegen der Menschenansammlung weg und entfernte sich vom Stadelhofen.» Er und seine Kollegen seien ihm nach – das habe ihn wohl aufgeregt, so der Teenager. «Vincenzo hat uns zuerst provoziert und mir seine Tasche ins Gesicht geschlagen.» Erst dann habe er ihn mit der Faust geschlagen, so der Winterthurer.