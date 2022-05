Goppenstein VS: «Er hat unseren Feiertag ruiniert» – jetzt spricht das Opfer der Grill-Attacke

«Es tut mir schon sehr weh», sagt D.G.* fast eine Woche nach dem Vorfall zu 20 Minuten. Am 6. Mai hatte er wie jedes Jahr ein Lamm am Spiess vorbereitet und Gäste eingeladen. Was dann geschah, ist derzeit in den sozialen Medien zu sehen. Sein Nachbar G.H.* attackierte ihn mit einem Pickel und löschte daraufhin die Glut unter dem Lamm mit einem Feuerlöscher.