Gerangel in NBA-Finals : «Er hat versucht, mir die Hose runterzuziehen – was soll das?»

Green zieht Brown beim Aufstehen an der Hose. Twitter/ESPN

Darum gehts

In den NBA-Finals, in denen es um nichts anderes als den Meistertitel geht, kochen die Emotionen in der besten Basketball-Liga der Welt hoch – immer wieder, jedes Jahr. Beinahe alles ist erlaubt, um den Gegner einzuschüchtern, zu provozieren, zu besiegen. Aktuell stehen sich Rekordmeister Boston Celtics und die Golden State Warriors gegenüber, es steht in der Best-of-Seven-Serie 1:1. Es waren zwar zwei deutliche Siege (120:108 für die Celtics und 107:88 für die Warriors), aber umkämpft waren die Spiele dennoch. Ein perfektes Beispiel lieferten die beiden Star-Forwards Jaylen Brown (Boston) und Draymond Green (Golden State) ab.

Nein, sie mögen sich nicht sonderlich. Denn beide würden alles tun, um ihrem Team den Erfolg zu bringen. Und ja, auf einem Basketball-Court kann man sich schlecht aus dem Weg gehen. In Spiel 2 in San Francisco gerieten die beiden Streithähne aneinander, da Defensiv-Spezialist Green meistens Brown verteidigte. Kurz vor der Halbzeit foulte Green seinen Gegenspieler bei einem Dreipunktewurf. Danach kam es zu einem Gerangel, die beiden Spieler mussten von ihren Teamkollegen getrennt werden (siehe Video oben).

«Er hat ein Feuer entfacht»

Der 25-jährige Brown äusserte sich so zu diesem Gerangel: «Ich weiss nicht, was ich hier hätte tun sollen. Wenn dir jemand das Bein auf deinen Kopf legt und dir dann versucht, die Hose runterzuziehen. Ich weiss nicht, was das sollte.» Trotz des Gerangels erhielten beide Spieler kein technisches Foul. Wäre dem so gewesen, wäre Green mit seinem bereits zweiten technischen Foul vom Rest des Spiels ausgeschlossen worden.

Celtics schielen auf Rekord

Der 32-jährige Green, bereits dreifacher Meister mit den Warriors (2015, 2017, 2018), meinte selber zu seiner Aktion: «Das ist mein Job. Ich muss damit in der Serie weitermachen. Es wird nicht einfacher, es wird nur noch schwieriger. Man muss also einen Zahn zulegen.» Greens aggressives Spiel wurde nicht nur kritisiert, von seinen Teamkollegen erhielt er viel Lob, so sagte beispielsweise Gary Payton II: «Wir standen mit dem Rücken zur Wand. Wir wussten, dass wir nicht mit einem 0:2-Rückstand nach Boston reisen durften. Er hat bei uns ein Feuer entfacht. Das macht er schon die gesamte Saison über und jeder folgt ihm.»