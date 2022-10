Sirnach TG: «Er hatte ab und zu ein Messer dabei» – jetzt spricht ein Kollege des Tatverdächtigen (15)

Der 18-jährige B.* wurde am Sonntagabend in Sirnach TG getötet. Laut der Polizei wies er Stichverletzungen auf. Ein 15-Jähriger wurde festgenommen. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich beim Tatverdächtigen um L.* aus der Region. «Er kifft seit Jahren. Teilweise ist er so bekifft, dass er komplett weg ist. Ich denke, dass er an dem Abend drauf war. Zudem ist es bekannt, dass er ab und zu ein Messer dabei hat», sagt ein Kollege von L. Das Opfer habe der 15-Jährige von früher gekannt. «Sie waren auf der gleichen Schule und blieben danach in Kontakt», so der Kollege.