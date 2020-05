17 Tote in Kanada

«Er hatte immer etwas Trauriges an sich»

Er galt als freundlicher Zeitgenosse und erfolgreicher Zahntechniker. Scheinbar über Nacht wurde er zum Massenmörder: Gabriel Wortman. Bekannte und Kunden zeigen sich schockiert.

Frühe Schiessübungen

Wortmans ehemaliger High-School-Freund Scott Balser schreibt auf Facebook, dass Wortman ein sehr netter Kerl sei, der gerne anderen helfe: «Wir wissen nie, was andere im Leben durchmachen, was sie dazu bringt, bestimmte Entscheidungen zu treffen.» Er wolle jedoch keinesfalls verteidigen, was Wortman getan habe.

«Hatte immer etwas Trauriges an sich»

Die kanadische Komikerin und TV-Moderatorin Candy Palmater sagt, dass Wortman einer ihrer besten Freunde an der Universität von New Brunswick gewesen sei: «Ich wusste von Anfang an, dass dieser Typ einen Freund brauchte, also habe ich mich mit ihm angefreundet.» Ihre gemeinsame Liebe für Pink Floyd oder Motorräder habe sie verbunden. An der Uni sei Wortman eher ein Aussenseiter gewesen, zu dem die Leute «nicht nett waren». Sie hätte immer das Gefühl gehabt, dass Wortman sich in seiner eigenen Haut nicht ganz wohl gefühlt habe. «Aber ich dachte, wenn er reifer wird, würde er in sich hineinwachsen.» Sie ahnte bereits damals etwas von seiner Natur: «Gabriel hatte immer etwas Trauriges an sich, aber ich war so schockiert zu hören, dass er andere Menschen verletzt hat.»