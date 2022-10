Hammerattacke auf Paul Pelosi: Angreifer wollte Nancy Pelosi entführen

Attacke auf Paul Pelosi : Hammer-Angreifer wollte Nancy Pelosi entführen – jetzt wird er angeklagt

Nach dem brutalen Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat die Bundesjustiz den Angreifer wegen Körperverletzung und versuchter Entführung angeklagt. Die für San Francisco zuständige Bundesstaatsanwaltschaft legte dem festgenommenen 42-Jährigen am Montag zur Last, den 82-jährigen Paul Pelosi vergangene Woche bei einem nächtlichen Einbruch mit einem Hammer attackiert zu haben. Er habe ausserdem geplant, die Demokratin Nancy Pelosi zu entführen.

Er gilt als Anhänger von Verschwörungstheorien

Dem 42-Jährigen wird nun in einem Anklagepunkt ein Angriff auf einen nahen Verwandten einer offiziellen US-Vertreterin zur Last gelegt, was mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Der zweite Anklagepunkt der versuchten Entführung einer US-Vertreterin kann nach Angaben des US-Justizministeriums mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. Neben der Bundesjustiz kann auch die örtliche Justiz Anklage gegen den Mann erheben.



Hillary Clinton, die ehemalige First Lady der USA, die im Rennen um die Präsidentschaft Donald Trump unterlegen war, teilte auf Twitter mit: «Die Republikanische Partei und deren Sprachrohre verbreiten nun regelmässig Hass und gestörte Verschwörungstheorien. Es ist schockierend, aber nicht überraschend, dass Gewalt die Folge ist. Als Bürgerinnen und Bürger müssen wir sie für ihre Worte und die darauf folgenden Taten zur Rechenschaft ziehen.»