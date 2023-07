Kaiseraugst AG: Er hatte sich schon ergeben, dann springt ihn ein Polizist an

Bei einem Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag filmte ein News-Scout diese Verhaftung in Kaiseraugst. 20Min/Newsscout

Darum gehts In Kaiseraugst kam es nach einem Notruf wegen möglicher häuslicher Gewalt zu einer Verhaftung.

Bei der Festnahme wurde der Tatverdächtige gewaltsam überwältigt, obwohl er sich augenscheinlich schon ergeben hatte.

Die Kantonspolizei Aargau erklärt ihr Vorgehen. Videos von Polizeieinsätzen lösen immer wieder Kontroversen aus.

Der Mann hat sich bereits ergeben, als er den Polizisten gegenübersteht. Er streckt ihnen die überkreuzten Arme entgegen und hält sie anschliessend hinter den Rücken. Da springt ihn unvermittelt ein Polizist an, der sich unbemerkt von hinten angeschlichen hat. Mit einem Schrei geht der Mann zu Boden und wird überwältigt und verhaftet. Die Szene, die ein News-Scout auf Video festhielt, spielte sich am Dienstag in Kaiseraugst ab.

Vier oder fünf Polizeiautos habe er gesehen und der Mann sei in Socken auf der Strasse gestanden, erklärt der Augenzeuge gegenüber 20 Minuten. Der Mann solle gegen Ende der Szene geschrien haben, dass er sich ergeben würde, so der News-Scout. Das Video erweckt dein Eindruck, dass die Polizei bei der Festnahme mit übermässiger Härte vorgegangen ist.

«Einmal mehr zeigt dieses Video eine Situation, zu der man die Hintergründe kennen muss», erklärt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage.

Verdächtiger war als Kampfsportler bekannt

«Bei der Notrufzentrale ging gestern kurz nach 15 Uhr die Meldung ein, wonach in einer Wohnung in Kaiseraugst ein lautstarker Streit im Gange sei. Unter dem Aspekt einer möglichen häuslichen Gewalt rückte die Polizei sofort aus», erklärt Mediensprecher Bernhard Graser. In der Wohnung traf die Polizei auf den 28-jährigen Bewohner. Dieser hätte sich von Beginn an der Polizei gegenüber aggressiv gezeigt. «Noch war unklar, was passiert war, zumal die Partnerin nicht mehr vor Ort war, jedoch am Telefon weinte und ausser sich schien», so Graser weiter. Der Mann solle unvermittelt aus der Wohnung geflüchtet sein.

Als die Polizisten den 28-Jährigen in der Nähe des Coop-Supermarktes wieder fanden, weigerte sich dieser, den polizeilichen Anweisungen folge zu leisten, erklärt Graser. «Mehr noch: Der als Kampfsportler bekannte Mann forderte die Polizisten zum Kampf auf und griff diese an», so der Mediensprecher. Die Polizei setzte daraufhin Pfefferspray ein. In der Folge wurde der Mann, wie auf dem Video zu sehen ist, im Zuge einer Ablenkung überwältigt und in Handschellen gelegt. Die Kantonspolizei verfügte eine formelle Wegweisung aus der Wohnung gegen den 28-Jährigen und prüft nun eine Anzeige wegen Gewalt und Drohung.

Kontroverse um Videos von Polizeieinsätzen

Immer wieder tauchen Videos von Polizeieinsätzen auf. Nicht immer zeigen diese Videos den gesamten Einsatz. So wird jeweils schnell der Vorwurf laut, dass die Polizei ein Gewaltproblem habe. Der Verband der baselstädtischen Polizeibeamten wolle deshalb nun das Filmen von Polizeieinsätzen verbieten lassen. «Wenn das Vorgehen der Polizei jedes Mal derart krass verfälscht wird, darf ein Videoverbot bei Polizeieinsätzen kein Tabu mehr sein», erklärte Vizepräsident Harald Zsedényi gegenüber der NZZ am Sonntag.

Die Basler Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann erteilte dieser Forderung bereits eine Absage. Die Polizei stehe im Dienste der Bevölkerung, da sei es falsch zu sagen, die Bevölkerung und Medien dürften diese nicht kommentieren, erklärte sie der «Basler Zeitung». Polizeiarbeit sei öffentlichkeitswirksam. «Da gehört es dazu, exponiert zu sein. Das muss man tolerieren», so Eymann.

Die Forderung des Polizeibeamtenverbandes hat indes auch die Debatte um Bodycams wieder aufflammen lassen. Deren Einsatz fordert etwa die Aargauer Nationalrätin Maja Riniker (FDP). Bei der Stadtpolizei Zürich wird dies schon bald Realität. Voraussichtlich noch dieses Jahr sollen 34 Bodycams angeschafft und in Betrieb genommen werden. In Bern kommen diese bei «heiklen Einsätzen» bereits zum Einsatz.