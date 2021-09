Reutlingen (D) - Er heisst David Allison, ist Ehemann – und kandidiert als Frau für die Grünen

David Allison kandidiert in Deutschland als Frau für eine Wahl der Grünen.

Das hat für hitzige Diskussionen bei den Grünen in Deutschland geführt.

Laut Allison haben alle Menschen das Recht, ihr Geschlecht selbst zu definieren. Diese Haltung ist konform mit dem Grundsatzprogramm der Grünen in Deutschland. In diesem stehen unter anderem folgende Sätze: «Alle Menschen haben ausschliesslich selbst das Recht, ihr Geschlecht zu definieren» und «Von dem Begriff ‹Frauen› werden alle erfasst, die sich selbst so definieren.» Auch die Parteileitung sei mit der Kandidatur einverstanden.