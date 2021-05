Frau auf Gleis gestossen : Er hielt den Zug-Schubser vom Zürcher HB fest

Ein 27-jähriger Mann stiess am Zürcher Hauptbahnhof eine Frau vor einen einfahrenden Zug. Andreas Widmer griff beherzt ein.

Andreas Widmer 2016 in einem der «Gammelhäuser» im Zürcher Kreis 4.

Ein Frau wurde am 7. Mai beim Gleis vier am Zürcher Hauptbahnhof von einem Mann vor einen einfahrenden Zug gestossen. Andreas Widmer war damals auch vor Ort und erlebte das Ganze hautnah mit. «Sie schrie ‹Nein!›, aber es war zu spät», sagt der 59-Jährige jetzt zu den Tamedia-Zeitungen (Bezahlartikel).

Mit der Hilfe von weiteren Zeugen habe die Frau wieder aufs Perron steigen können, «bevor der Zug wenige Meter vor ihr zum Stehen kam», schildert Widmer die Szene weiter. Er selber sei zum Täter gegangen und habe diesen am Ärmel festgehalten. Der Mann habe sich verhalten, als sei Nichts gewesen. «Ich sagte, er solle sich hinlegen, was er sofort tat. Dann alarmierte ich die Polizei.» Er hat laut Widmer «verloren» gewirkt und kein Wort gesagt. Er habe in den Augen des Mannes «pure Hoffnungslosigkeit und Selbstaufgabe» gesehen.