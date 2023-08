Aarau AG: Er hielt sich an die Verkehrsregeln – und landete trotzdem im Spital

Heftiger Crash in Aarau AG: Um 6.15 Uhr befuhr ein gelber Opel den Kreuzplatz in Aarau in Richtung Laurenzenvorstadt. Gleichzeitig fuhr ein grauer Ford vom Bahnhof in Richtung Rohr. Die Spur vom Bahnhof Richtung Rohr hatte zu dem Zeitpunkt jedoch Rot. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, fuhr der Lenker des grauen Autos trotzdem auf die Kreuzung, wo es zur Kollision mit dem gelben Opel kam.