Nidwalden: Zeusel-Rentner schuldig gesprochen

Ein Rentner zündet immer wieder Dinge in seiner Wohnung an. Damit hat er 10’000 Franken Schaden angerichtet.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden hat einen Mann verurteilt, weil er mehrfach in seiner Wohnung gezeuselt hat. Es war am 28. Februar 2023, kurz vor Mitternacht, als der Mann, der dort zur Miete wohnt, auf seinem Tisch mithilfe von Benzin Gegenstände angezündet hat. Dabei entstand ein Feuer, «was er zumindest in Kauf nahm», wie es im Strafbefehl heisst, der 20 Minuten vorliegt.