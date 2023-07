Brügg: Obergericht verschärft Urteil gegen 41-Jährigen

Im Waldstück beim Friedhof in Brügg BE soll der Beschuldigte seine Ex-Frau gewürgt haben.

Unter einem Vorwand lockte ein heute 41-jähriger Kosovare im Januar 2021 seine Ex-Frau in ein Waldstück in Brügg . Dort soll er sie unter anderem mit einem Stoffgürtel gewürgt haben, ehe sie sich befreien und ein vorbeifahrendes Auto anhalten konnte. Das Bieler Regionalgericht verurteilte den Mann im Mai 2022 wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu siebeneinhalb Jahren Freiheitsstrafe. Weil er das Urteil nicht akzeptierte, musste sich das Berner Obergericht diese Woche mit dem Fall befassen.

Revidierte Aussagen

Sein Urteil fällt nun noch härter aus: Statt siebeneinhalb muss der Beschuldigte wegen versuchten Mordes nun für zehn Jahre ins Gefängnis, wie « Ajour » berichtet. Der Angeklagte lüge «bis die Balken brechen», wird die Oberrichterin zitiert. Immer wieder habe er seine Aussagen leicht angepasst. So etwa in Bezug auf das Messer, das am Ort des Geschehens gefunden wurde: Erst habe er abgestritten, dass es ihm gehört; später habe er es zugegeben und behauptet, er habe seiner Ex-Frau damit bloss Angst einjagen wollen.

Zudem schrieb der Beschuldigte seiner Ex in einer SMS, er wolle ihr den gemeinsamen Sohn bereits am Abend übergeben und nicht erst am folgenden Morgen. Als Grund gab er an, er müsse den letzten Zug nach Zürich erwischen, um seinen Cousin zu besuchen. Die Existenz dieses Cousins habe der Beschuldigte erst geleugnet; erst später habe er zugegeben, ihn als Vorwand benutzt zu haben, so die Richterin.