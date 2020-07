Mega-Vertrag im Football

Er ist 24 Jahre alt und 500 Millionen Dollar wert

Patrick Mahomes wird zum bestbezahlten Teamsportler der Geschichte. Das hat nur bedingt mit seiner unkonventionellen Spielweise zu tun.

Als Patrick Mahomes mit Tränen in den Augen und dem Telefon am Ohr seinen Namen hörte, dachte noch niemand, dass da eine grosse Geschichte beginnt. Es war April 2017, die besten jungen Football-Spieler wurden von den NFL-Teams gezogen, und an 10. Stelle wählten die Kansas City Chiefs den Quarterback. Die grossen Schlagzeilen gehörten an diesem Tag anderen.