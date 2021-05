Machthaber von Belarus - Er ist als Lügen-Lukaschenko aufgeflogen

… eine Bombe an Bord hätte sein können (im Bild: besagter Flieger, nachdem er mit Stunden Verspätung in Vilnius ankam – ohne den in Minsk verhafteten Oppositionellen Roman Protassewitsch ).

Lukaschenko am Mittwoch vor seinem Parlament: Die unvorhergesehene Landung des Ryanair-Fliegers in Minsk war rechtmässig, weil …

Demnach flog die Ryanair-Maschine am letzten Sonntag um 12:30 Uhr in den belarussischen Luftraum. Die Piloten wurden umgehend über ein eingegangenes Mail informiert, wonach sie eine Bombe an Bord hätten. 12:47 Uhr änderte das Flugzeug den Kurs und flog Minsk an. Zuvor hatte der Lotse den Piloten mehrfach geraten, in der belarussischen Hauptstadt zu landen.