Katar 2022: WM-Titel ist die endgültige Krönung für Lionel Messi

Nur der WM-Titel fehlte ihm noch – bis am Sonntag. In einem hochklassigen und hochdramatischen Spiel setzten sich die Argentinier und sein Superstar mit 4:2 im Elfmeterschiessen gegen Frankreich durch. Messi traf doppelt und bewies auch im Penaltyschiessen Nerven. Diesen letzten Akt im Nationaltrikot Argentiniens hätte sich auch der Superstar wahrlich selbst nicht besser ausmalen können. Es ist die Krönung für den Superstar und machte sich mit dem Spiel am Sonntag in Katar zumindest in ganz Argentinien unsterblich.