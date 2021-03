Der Flugplatz Schänis SG zählt seit rund einem Jahr ein neues Mitglied in seiner Crew. «Auf einmal ist ein Kater zugelaufen, wir nehmen an, dass er vom Bauernhof gekommen ist», sagt Rahel Nassim Isenegger von der Administration des Flugplatzes. Die Crew habe ihn gut aufgenommen. «Ich sehe ihn immer wieder auf dem ganzen Gelände herumspazieren. Ich denke, er ist am Mäuse jagen», sagt sie. In der Werkstatt gebe es bereits ein Katzentürchen und mittlerweile habe er dort sogar sein eigenes Plätzchen.