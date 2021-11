Jesper Olofsson – Er ist der Topscorer der Liga, doch sein Team steckt im Tabellenkeller fest

Der Schwede Jesper Olofsson führt die Scorer-Wertung der National League an. Dennoch kommen seine SCL Tigers nicht richtig auf Trab – der 29-Jährige versucht sich in einer Erklärung.

1 / 6 Er ist nicht nur der Topscorer der SCL Tigers, sondern der ganzen Liga: Jesper Olofsson. Martin Meienberger/freshfocus Die aktuelle Scorer-Wertung der National League. SIHF Obwohl es bei dem 29-jährigen Schweden so gut läuft, befinden sich die Tigers im Tabellenkeller. Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Jesper Olofsson ist der beste Scorer der National League.

Trotzdem finden sich seine SCL Tigers am unteren Ende der Tabelle wieder.

Der Schwede versucht zu erklären, weshalb dem so ist.

Er ist die Nummer 1, sein Team jedoch nur die Nummer 12 der Liga. Jesper Olofsson ist aktuell der beste Scorer der National League. Trotz der 30 Punkte (13 Goals, 17 Assists) des Schweden finden sich die SCL Tigers am Tabellenende wieder. Gerade mal 20 Punkte in 22 Spielen haben sich die Langnauer erarbeitet. «Eigentlich versuchen wir , einfach zu spielen. G egen den HC Davos am Dienstag spielten wir beispielsweise gut. Aber F ehler passieren halt e i nfach i m H ockey. Wir haben g egen den HCD einige zu viel gemacht, worauf sie Tore erzielten. Wir müssen nun versuchen , die Fehler zu minimieren », sagt Olofsson im Gespräch mit 20 Minuten.

Dem 29-Jährigen wäre es natürlich lieber, seine aktuelle Bestform beizubehalten und gleichzeitig mit den Tigers erfolgreich zu sein, eine Kombination wäre das Beste, sagt er. Auf die Frage, weshalb es bei ihm denn so gut läuft, zählt er zwei Gründe auf: « Unsere Linie mit Alexandre Grenier und Flavio Schmutz h at eine gute Chemie, das hilft mir sehr. Ausserdem glaube ich an mich, b in selbstbewusst.» Olofsson wusste schon immer, dass er gut scoren kann. Er steht oft am richtigen Ort und bekommt gute Pässe von seinen Teamkollegen.

Der Mix macht es aus

Ein weiterer Grund für seine starke bisherige Saison könnte die Familiensituation sein. Auf der Website der SCL Tigers steht bei Olofssons Steckbrief geschrieben, dass Vaterwerden sein grösster bisheriger Erfolg sei. « Es ist schön, nach Hause zur Familie zu kommen und mit den Kindern et was zu unternehmen, damit man nicht nur an Hockey denkt. Den Mix aus Hockey und Familie zu haben, fühlt sich gut an. »

Nun muss sich der Langnauer Stürmer aber wieder aufs Hockey konzentrieren. Zuletzt haben die Emmentaler viermal in Serie verloren, am Freitag gehts in Rapperswil gegen die Lakers, den Tabellenfünften. Danach ruht der Meisterschaftsbetrieb zehn Tage, weil die Nati am Deutschland-Cup gegen die Slowakei, Deutschland und Russland antritt. Gut möglich, dass den Familienmenschen Olofsson diese freien Tage noch mehr beflügeln – und seine Teamkollegen womöglich auch.