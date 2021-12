Joren van Pottelberghe – Dieser Schweizer Goalie würde gerne in China spielen

1 / 8 Joren van Pottelberghe ist der sichere Rückhalt des EHC Biels. Martin Meienberger/freshfocus Der 24-jährige Keeper weist statistische Bestwerte auf. Claudio De Capitani/freshfocus Er bekommt die wenigsten Gegentore. Zumindest bei den Keepern, die über 15 Spiele absolviert haben. SIHF

Darum gehts Der EHC Biel gehört zu den besten Teams der National League.

Der sichere Rückhalt der Seeländer ist Goalie Joren van Pottelberghe.

Der 24-Jährige ist statistisch gesehen der beste Keeper der Schweiz.

Der EHC Biel war in dieser Saison schon mehrfach Leader. Im November gab es aber nur noch drei Siege aus sieben Spielen und die Seeländer stehen aktuell auf dem fünften Tabellenrang. Die Bieler befinden sich jedoch auf direktem Kurs in die Playoffs. Einer, der mit seinen starken Leistungen dazu beigetragen hat, dass der EHC in der Spitzengruppe mitmischt, ist der Goalie.

Joren van Pottelberghe weist aktuell den besten Leistungsausweis unter den Keepern aus, die über 15 Spiele absolviert haben. Konkret heisst das, der 24-Jährige lässt so wenige Tore zu wie kein anderer: 2,12 im Schnitt in den 60 Minuten der regulären Spielzeit (siehe Statistik in der Bildstrecke). Diese statistischen Werte sagen dem Keeper jedoch gar nichts, er schaue sich solche Dinge nicht an, «m ir ist nur wichtig, was wir von Spiel zu Spiel machen », so der Goalie zu 20 Minuten.

Der gebürtige Zuger hat ausserdem mit 25 Partien am meisten Spiele der aktuellen Saison aller Goalies absolviert. Für den 24-Jährigen ist das kein Problem, er fühlt sich nicht ausgelaugt. « Wenn es denn so wäre, müsste ich das ansprechen. Sonst nützt es mir und der Mannschaft genau nichts, wenn ich auf dem Zahnfleisch laufe », sagt Van Pottelberghe .

Peking als grosses Ziel

Der Schweizer, der belgische Eltern hat, ist dank seiner starken Leistungen auch ein Thema für die Nati. Am Deutschland-Cup war er dabei und er ist für Nationaltrainer Patrick Fischer sicher auch ein Kandidat für die Olympischen Spiele in Peking. Van Pottelberghe sagt dazu klar: « Das ist eines der grossen Ziele in dieser Saison, auf das ich hinarbeite. Es ist ein Turnier, das nicht jedes Jahr s tattfindet , da will man unbedingt dabei sein. Das wäre mega cool, wenn ich da mittun könnte. » Ihm ist bewusst, dass es noch zwei Monate dauert und dass er nur durch gute Leistungen in Spielen und Trainings Fischer überzeugen kann.

Also heisst es, in der National League wieder alles zu geben. Am Wochenende heissen die Gegner ZSC Lions (auswärts) und Servette (zuhause). « Wir spielten schon mehrmals gegen diese Gegner, also würde ich ähnliche Spiele erwarten, hart umkämpft, eng, knapp. » Im Saisonduell mit den Genfern liegen die Bieler 1:2 zurück, das schreit nach einer Revanche. Van Pottelberghe sagt, dass das so einen bis zwei Tage vor dem Spiel irgendwo im Hinterkopf herumgeistere. « Sobald man a ber a uf dem Eis ist, ist es egal, da spielt es dann keine Rolle mehr, gegen wen man spielt. »