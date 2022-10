Marko Osmakcic wird nach Prügel-Attacken von Winterthurer Club als Sänger gebucht

Youtube/Zadruga Official

Anschliessend war der 23-Jährige in der umstrittenen serbischen TV-Show «Zadruga» zu sehen. Dort prügelte er sich regelmässig, schrie herum und ging brutal auf seine TV-Freundin los.

Immer wieder sorgte Marko Osmakcic in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen.

Seit seinem Ausscheiden befasst er sich mit seiner Gesangskarriere. Nun wurde er für die Promo seiner dritten Single vom VIP Club in Winterthur gebucht. Der Inhaber sieht kein Problem bei dem Auftritt.

Dabei wurde er gefilmt, wie er seine Freundin würgt und schlägt. Mehrfach kam es zu gewalttätigen Handlungen in dem umstrittenen Format.

Der einstige Bachelorette-Kandidat Marko Osmakcic war bis vor kurzem in der serbischen TV-Show «Zadruga».

Marko Osmakcic galt als grosse Schweizer Tennishoffnung. Doch daraus wurde nichts, weshalb er 2020 sein Glück als Bachelorette-Kandidat versuchte und so den Sprung ins Reality-TV schaffte. Nach deutschen Formaten begab sich der 23-Jährige Ende letztes Jahr dann in die umstrittene serbische TV-Show «Zadruga» – die ähnlich funktioniert wie «Big Brother». In dieser Zeit sorgte er mit Ausrastern, Prügeleien, Beleidigungen und vor allem mit üblen Attacken gegen seine (Ex-)Freundin für Negativ-Schlagzeilen. Nachdem er die Sendung mit dem vorgetäuschten Tod seines Vaters verlassen konnte, widmete sich der Zürcher schliesslich seiner grossen Leidenschaft: der Musik.