Matija Pecotic: Kroate schlägt Jack Sock in Delray Beach

1 / 5 Matija Pecotic hat gut lachen. Der 33-Jährige siegt bei seinem ATP-Debüt sensationell. IMAGO/ZUMA Wire Der Kroate schlägt die frühere Weltnummer acht Jack Sock in der ersten Runde des ATP-Turniers in Delray Beach mit 4:6, 6:2, 6:2. IMAGO/ZUMA Wire Sock hatte zusammen mit Frances Tiafoe im vergangenen September beim Laver Cup das allerletzte Spiel von Roger Federer (mit Doppelpartner Rafael Nadal) bestritten und gewonnen. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Matija Pecotic (ATP 784) gewinnt mit 33 Jahren seinen ersten Match auf ATP-Level.

Der Kroate schlägt die frühere Weltnummer acht, Jack Sock, in Delray Beach in drei Sätzen.

Pecotic arbeitet in einem Full-Time-Job in der Finanz-Branche.

«Ich bin sprachlos, und das kommt nicht oft vor», meinte Matija Pecotic, kurz nachdem er in der ersten Runde des ATP-Turniers in Delray Beach den Matchball gegen Jack Sock (ATP 143) zum Sieg (4:6, 6:2, 6:2) verwandelt hatte. Der Sieg von Pecotic gegen die frühere Weltnummer acht ist eine echte Sensation, da der Kroate nur hobbymässig Tennis spielt.

Hauptberuflich ist der 33-Jährige in einem Vollzeit-Pensum als «Director of Capital Markets» einer Immobilien-Investmentgesellschaft tätig. «Ich musste heute früher mit der Arbeit aufhören. Mein Boss hat mich freigestellt», erklärte der Finanz-Profi nach seinem Überraschungssieg beim ATP-Debüt.

Einst Sparringpartner von Djokovic

Sein 70-jähriger Chef sass beim Duell mit Roger Federers Laver-Cup-Bezwinger Sock in Pecotic’ Spielerbox. Nun werde er ihn um einen weiteren freien Tag bitten, so der Tennis-Spätzünder, der sich vor zehn Jahren erstmals als Profi versuchte. Nach seiner Zeit als College-Spieler an der Princeton University schaffte er es auf der Profi-Tour zwar nur bis auf Weltranglistenplatz 206, aber auch auf den Radar von Novak Djokovic.

Der 22-fache Grand-Slam-Champion benötigte vor dem US-Open-Final 2013 gegen Rafael Nadal einen Linkshänder als Sparringpartner und trainierte deswegen mit Pecotic. Nach der Session bezeichnete der serbische Superstar die Vorhand seines Hitting-Partners als «eine der besten der Welt».

Tennis-Training morgens vor der Arbeit

In der Folge sorgten aber gesundheitliche Probleme dafür, dass Pecotic’ Aufstieg an die Tennis-Spitze gebremst wurde. So entschied er sich, auf seine berufliche Karriere zu setzen, und machte 2019 einen Business-Abschluss an der renommierten Harvard University.

Ein Jahr später wollte Pecotic seinen Tennis-Traum wieder fortsetzen, ehe ihn Covid davon abhielt, für Turniere durch Europa zu reisen. Der Kroate kehrte zurück in die USA und begann für eine Immobilien-Investmentgesellschaft in Florida zu arbeiten. Tennis spielt er seither meistens am Morgen vor der Arbeit mit seinem Chef und nun also sensationellerweise auch auf der grossen Bühne der ATP.

Das Turniergelände in Delray Beach ist 30 Minuten von seinem Wohnort entfernt. Pecotic schrieb sich mit einem geschützten Ranking als Ersatzspieler fürs Qualifying-Tableau ein. Weil sich der Japaner Yosuke Watanuki 30 Minuten vor seiner Partie verletzt zurückzog, konnte Pecotic einspringen und schaffte dann dank zwei Quali-Siegen den Sprung ins Hauptfeld. Im Achtelfinal war gegen den US-Amerikaner Marcos Giron (ATP 55) jedoch Endstation, Pecotic verlor 3:6, 3:6.

Wer ist der beste Tennis-Spieler der Geschichte? Roger Federer Novak Djokovic Rafael Nadal Ein anderer Spieler