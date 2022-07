US-Medien berichten : «Er ist ein Serienbetrüger» – Ehe-Aus bei Topmodel Emily Ratajkowski?

Offiziell gibt es noch keine Stellungnahme zum möglichen Ehe-Aus im Hause Ratajkowski. Die Gerüchteküche rund um das Paar brodelt allerdings schon länger. So wurde Emily Ratajkowski zuletzt vermehrt ohne ihren Ehering gesehen – bei Events wie auch bei Posts auf ihren Profilen in den sozialen Netzwerken. Auch ihre rund 30 Millionen Follower auf Instagram rätselten in den vergangenen Monaten immer öfters über die Beziehung. Gemeinsame Bilder gab es keine, stattdessen posierte Ratajkowski mit ihrem Sohn auf Fotos oder komplett nackt mit ihrem Hund.