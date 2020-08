Die Umtriebigkeit eines Katers sorgt in der Nachbarschaft einer St. Galler Wohnsiedlung für Ärger. Der junge Bengalkater is t viel unterwegs und zofft sich regelmässig mit den Katzen aus der Nachbarschaft. Dabei geht er so weit, dass er sogar in fremde Wohnungen läuft , um dort anderen Katzen nachzugehen. «Er ist nun mal ein wilder Kater », sagt der Hauswart der betreffenden Liegenschaft , mit dessen eigenem Kater auch gestritten wird . In der Nacht springt der Kater namens Kito a ngeblich auch gerne in fremde Schlafzimmer, die sich im Erdgeschoss befinden. «Jede dritte Nacht schläft man deshalb nicht», erzählt der Hauswart weiter. Es würden sich viele in der Nachbarschaft über den Kater aufregen. «Er ist ein L ieber, aber trotzdem ein wilder Siech, der nicht in die Nachbarschaft passt.»