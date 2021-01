Bei der polizeilichen Einvernahme gab der Jäger zu, dass er die Hirsche nicht in der Abschussliste eintragen wollte, um so die Fehlabschüsse zu verheimlichen.

Im Kanton Graubünden sowie in St. Gallen kommt es ab und an zu Fällen von Wilderei.

Die Kantonspolizei Graubünden hat in Zusammenarbeit mit der Wildhut zehn Fälle von Wilderei, die zwischen 2014 und 2020 auf Gemeindegebiet von Seewis GR begangen wurden, aufgeklärt. Auf die Spur kam man, als ein 41-jähriger einheimischer Jäger während der Hochjagd 2020 zwei nicht jagdbare Kronenhirsche erlegte.

Anstatt Selbstanzeige zu erstatten, wollte der Jäger den Fall von Wilderei vertuschen und transportierte die beiden rund 100 Kilogramm schweren Tiere mit Hilfe von zwei Jagdkameraden ab. Dabei wurden die Männer von der Wildhut angehalten und kontrolliert, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. In der polizeilichen Einvernahme gab der 41-Jährige zu, dass er die Hirsche nicht in die Abschussliste eingetragen hatte, um die Fehlabschüsse zu verheimlichen. Die beiden Jagdkameraden gaben zu, dass sie beim Vertuschen der Fehlabschüsse Hilfe leisteten.