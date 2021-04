Fall Neumair - «Er ist erleichtert, weil eine seiner unzähligen Lügen wahr ist»

Am Donnerstag wird die Autopsie an der Leiche von Peter Neumair durchgeführt. Tochter Madé beschreibt in einem öffentlichen Brief, wie sie den Tag des Leichenfunds empfand.

Darum gehts Peter Neumair und Laura Perselli aus Bozen wurden am 4. Januar vom gemeinsamen Sohn Benno getötet.

Der 30-Jährige ist geständig.

Am 27. April hat ein Spaziergänger die Leiche von Peter Neumair in der Etsch entdeckt.

Tochter Madé schrieb am Mittwoch erneut einen öffentlichen Brief. Darin nimmt sie unter anderem Abschied von ihren Eltern.

Am Donnerstag wird der Pathologe Dario Raniero von der Universität Verona die Autopsie an der Leiche von Peter Neumair durchführen. Die Überreste waren am Dienstagmorgen am Ufer der Etsch bei Trient entdeckt worden. Es war Tochter Madé Neumair, die die Leiche ihres Vater aufgrund seiner Uhr identifizier te .

In einem offenen Brief , der «Alto Adige» vorliegt, beschreibt die 27-Jährige den Moment, in dem sie den leblosen Körper ihres Vaters sah, wie sie « seine zerfressene Haut nach 100 stürmischen Tagen » im Wasser betrachtete. Sofort seien ihr Bilder des einst « fröhlichen Vaters » in Erinnerun g g ekommen, « der am Morgen wie ein kleiner Junge auf mich zukam und mich begrüsste, während ich in der Küche Kaffee trank. »

«Kein Wort des Bedauerns, der Reue»

In ihrem Schreiben greift Madé Neumair erneut ihren Bruder an. Bereits in ihrem ersten öffentlichen Brief Anfang März hatte sie geschrieben, dass sie nicht an Benno Neumairs Reue glaube. Auch heute nicht: « Ich verspürte eine Welle von Unglauben, als ich das Video mit dem Geständnis von Benno angeschaut habe, seine Version des Doppelmordes, seine Distanz, seine Gleichgültigkeit, seine Langeweile. Kein Wort des Bedauerns, der Reue, nicht für die Eltern, nicht für die Hinterbliebenen. Zu viele Worte sind noch erfunden. »

Die Tochter des getöteten Lehrerpaars kritisiert die Reaktion ihres Bruders. Über seinen Anwalt Flavio Moccia hatte der 30-Jährige mitgeteilt, dass er nach dem Leichenfund Erleichterung spüre. Nachdem Peter Neumair so lange nicht gefunden werden konnte, hätten die Ermittler Benno vorgeworfen, sie angelogen und «den Leichnam irgendwo anders hingebracht» zu haben. « Wenn schon alles verloren ist » , schreibt Madé, « ist es für diejenigen hinter Gittern eine Erleichterung zu wissen, dass eine der unzähligen Lügen ausnahmsweise wahr ist.»

«Ich beginne eure Abwesenheit schrecklich zu spüren»

« Jetzt, nach fast vier endlosen Monaten » und mit dem Auffinden des Leichnams ihres Vaters beginne das Abschiednehmen erst. « Wir können einen Ort haben, an dem wir weinen können und einen Teil jener Spiritualität wiederfinden, die unter den Trümmern von Gewalt, der Ermittlungen, der Ungewissheit und der Angst verloren gegangen ist. »

« Ich sehe Papa und Mama morgens im Wohnzimmer Walzer spielen und tanzen. (...) Ich sehe sie auf einem ihrer vielen Strände spazieren. Der Wind in den Haaren, die Sonne scheint. (...) Ich nehme ihre Gelassenheit wahr. Ich beginne eure Abwesenheit schrecklich zu spüren. Ruhet in Frieden. »

Die vier wichtigsten Stellen im Fall Neumair/Perselli: Benno Neumair versteckte das Handy von Mutter Laura Perselli beim Ponte Roma, die Leichen seiner Eltern entsorgte er beim Ponte di Vadena. Laura Persellis Leiche wurde am 6. Februar 2021 in der Etsch bei der Ortschaft Neumarkt entdeckt. Am 27. April wurde die Leiche von Peter Neumair bei Trient entdeckt. Google Maps