Rapper stirbt mit 59: «Er ist jetzt im Gangsta’s Paradise» – Stars trauern um Coolio

Der Rapper besuchte laut TMZ.com am Mittwoch einen Freund in dessen Wohnung. Er habe ins Badezimmer gewollt – als er dieses nach einiger Zeit noch immer nicht verlassen habe, habe der Freund ihn schliesslich leblos auf dem Badezimmerboden vorgefunden.

«Gangsta’s Paradise» gehört zu den berühmtesten Songs im Hip Hop. Nun ist der Mann hinter dem Hit überraschend gestorben. US-Rapper Coolio, der mit bürgerlichem Namen Artis Leon Ivey Jr hiess, wurde am Mittwoch (Ortszeit) im Alter von 59 Jahren im Haus eines Freundes in Los Angeles tot aufgefunden, teilte sein langjähriger Manager Jarez Posey der Nachrichtenagentur AP mit. Die Todesursache soll ersten Berichten zufolge ein Herzinfarkt gewesen sein. Etliche Musikstars reagierten mit Trauer und Bestürzung auf die Nachricht.

Rapper Ice Cube (53) lobte seinen verstorbenen Kollegen und twitterte: «Das sind traurige Neuigkeiten. Ich bin aus erster Hand Zeuge vom Kampf dieses Mannes an die Spitze der Branche. Ruhe in Frieden.»

Schauspielerin Melissa Joan Hart postete ebenfalls ein Erinnerungsfoto aus ihrer Zeit als TV-Hexe Sabrina und dem Besuch des Rappers am Set. «Ich hatte die erstaunliche Ehre, ein paar Mal mit Coolio zu arbeiten. Er war immer für ein Gespräch da, ein Gentleman und es hat eine Menge Spass gemacht, mit ihm abzuhängen. Was für ein Verlust! Ruhe in Frieden», so die 46-Jährige.