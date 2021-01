Auch privat ist Zion im Modebusiness unterwegs. Nach seinem gestalterischen Vorkurs an der F+F Schule für Kunst und Design in Zürich hat er sein eigenes Modelabel «Ending Minds» gegründet.

Er wurde 2018 via Instagram entdeckt und wunderte sich anfänglich über den angebotenen Model-Job. Als er dann den Vertrag vor sich hatte, wusste er, dass die Sache ernst ist. Mittlerweile hat Zion unter anderem schon für Loewe, AMI Alexander Matiussi und Philipp Plein gearbeitet.

Auf den Laufstegen der Modewelt ist dieser Zürcher ein bekanntes Gesicht: Zion Lee Walder (20) lief schon an diversen Fashionweeks und für bekannte Luxuslabels.

Der 20-Jährige ist mit «The Voice of Germany»-Gewinnerin Paula Dalla Corte (19) zusammen.

Der Zürcher Zion Lee Walder (20) ist ein gefragtes Gesicht in der Fashion-Welt. Doch wer steckt hinter der coolen Fassade? Fünf Dinge, die du über das Nachwuchsmodel wissen solltest.

Fashion Weeks sind sein Highlight

In den vergangenen Jahren hat Zion für diverse Modehäuser gearbeitet und in der Modewelt Kontakte geknüpft. Zion sagt, dass die Fashion Weeks – auch wenn sie momentan auf Eis liegen – stets ein Highlight für ihn seien: «Durch diese Events habe ich viele Freunde in der ganzen Welt gefunden.»